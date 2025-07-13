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Денис Паслер раскритиковал проект благоустройства набережной, которая победила в голосовании ФКГС
Глава региона считает, что нужно выровнять рельеф и добавить велодорожки
Фото: телеграм-канал «Екатеринбург. Главное»
Сегодня главе городу Алексею Орлову и врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру представили проект благоустройства набережной Ольховки и левого берега Исети в месте впадения в неё Ольховки. Проект презентовал вице-мэр Владимир Гейко, с недавних пор ответственный за благоустройство в городе. Руководители города и области ознакомились с ним на месте будущего благоустройства, прогулявшись по набережной.
Однако главу Свердловской области проект не устроил, пишет «Коммерсант».
По мнению Дениса Паслера, выбранную для благоустройства территорию нужно разровнять, очистить водоём, расширить пешеходные тропы, добавить велодорожки, а в тенистой зоне сделать площадки для воркаута. При этом Паслер отметил, что изменение рельефа приведёт к удорожанию плана.
В мэрии Екатеринбурга пообещали внести правки в проект. Начать его реализацию планируют в 2026 году с привлечением федеральных средств.
Напомним, набережная Ольховки заняла первое место в рейтинговом голосовании среди других екатеринбургских общественных территорий, опередив в том числе Основинский парк и парк 50-летия Советской власти. За неё отдали голоса 73273 жителя уральской столицы.
Фото: телеграм-канал «Екатеринбург. Главное»
Однако главу Свердловской области проект не устроил, пишет «Коммерсант».
По мнению Дениса Паслера, выбранную для благоустройства территорию нужно разровнять, очистить водоём, расширить пешеходные тропы, добавить велодорожки, а в тенистой зоне сделать площадки для воркаута. При этом Паслер отметил, что изменение рельефа приведёт к удорожанию плана.
«Место классное, проект — не очень»,
— сказал глава области.
В мэрии Екатеринбурга пообещали внести правки в проект. Начать его реализацию планируют в 2026 году с привлечением федеральных средств.
Фото: телеграм-канал «Екатеринбург. Главное»
Напомним, набережная Ольховки заняла первое место в рейтинговом голосовании среди других екатеринбургских общественных территорий, опередив в том числе Основинский парк и парк 50-летия Советской власти. За неё отдали голоса 73273 жителя уральской столицы.
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