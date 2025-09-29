Возрастное ограничение 18+
На Белоярской АЭС испытали систему звуковидения для реактора БН-800
Фото: Белоярская АЭС
На Белоярской АЭС испытали систему звуковидения «Визус», которая была разработана специально для реактора БН-800 четвёртого энергоблока, чтобы наблюдать за активной зоной реактора.
Как объяснили Вечерним ведомостям в пресс-службе атомной станции, система использует ультразвук, который помогает «видеть» сквозь слой натрия.
Испытания новой системы контроля проходили на стенде высотой с пятиэтажный дом, где специалисты оценивали корректность программного обеспечения.
Новую систему пока не установили – сделать это планируют во время планово-предупредительного ремонта 2026 года, когда Ростехнадзор изучит документы и внесёт изменения в условия лицензии. Также атомной станции нужно дождаться новых инструкций по эксплуатации и ремонтной документации.
«Энергоблоки Белоярской АЭС единственные в мире с жидкометаллическим теплоносителем, поэтому системы контроля для водо-водяных реакторов здесь не работают. Это вносит некоторые особенности эксплуатации и добавляет ряд преимуществ, как, например, повышенный уровень безопасности и надежности, благодаря физико-техническим свойствам натрия»,
– рассказали в пресс-службе БАЭС.
