К ремонтному депо Свердловск-Сортировочный появились «экологические» претензии
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловская транспортная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства в Вагонном ремонтном депо Свердловск-Сортировочный. Внимание надзорного ведомства привлекло несоблюдение требований об охране атмосферного воздуха на предприятии.
В ходе проверки были выявлены нарушения, касающиеся экологической отчётности. Так, сотрудники транспортной прокуратуры установили, что руководство депо не предоставило сведения о проведении производственного экологического контроля выбросов загрязняющих веществ в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Отсутствие этих данных не позволяло надзорным органам в полной мере оценить влияние деятельности предприятия на окружающую среду.
В связи с выявленными нарушениями транспортный прокурор внёс руководителю депо представление с требованием устранить их. Кроме того, по инициативе надзорного ведомства юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.5 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание за сокрытие или искажение экологической информации. В качестве санкции суд назначил предприятию штраф в размере 60 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры нарушения были полностью устранены. Отчёт о производственном экологическом контроле направлен в уполномоченный надзорный орган.
