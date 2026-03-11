Возрастное ограничение 18+

К ремонтному депо Свердловск-Сортировочный появились «экологические» претензии

19.50 Четверг, 19 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловская транспортная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства в Вагонном ремонтном депо Свердловск-Сортировочный. Внимание надзорного ведомства привлекло несоблюдение требований об охране атмосферного воздуха на предприятии.

В ходе проверки были выявлены нарушения, касающиеся экологической отчётности. Так, сотрудники транспортной прокуратуры установили, что руководство депо не предоставило сведения о проведении производственного экологического контроля выбросов загрязняющих веществ в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Отсутствие этих данных не позволяло надзорным органам в полной мере оценить влияние деятельности предприятия на окружающую среду.

В связи с выявленными нарушениями транспортный прокурор внёс руководителю депо представление с требованием устранить их. Кроме того, по инициативе надзорного ведомства юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.5 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание за сокрытие или искажение экологической информации. В качестве санкции суд назначил предприятию штраф в размере 60 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры нарушения были полностью устранены. Отчёт о производственном экологическом контроле направлен в уполномоченный надзорный орган.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Балансодержатель железной дороги в Екатеринбурге оштрафован за горы покрышек
11 марта 2026
Станция Старатель в Нижнем Тагиле утопала в снегу
16 марта 2026
СПК оштрафовали за сошедший с путей вагон в Серове
13 марта 2026
Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса «Уральских авиалиний» из Стамбула
12 марта 2026

Оставить комментарий

Поставленное год назад под госохрану здание в Екатеринбурге пытаются лишить охранного статуса

Владеющее памятником госучреждение ищет экспертов, готовых дать нужное заключение
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:35 В Ельцин-центре напомнят о Егоре Гайдаре
19:07 Свердловская область получит более 130 новых автобусов для городов региона
18:39 «Милые кости» в Екатеринбурге поведают о древних секретах Урала
17:11 Жительницу Верхней Пышмы приговорили к заключению в колонии за убийство мужа
16:49 За «побег» ребёнка из детсада оштрафовали заведующую в Нижнем Тагиле
16:26 Случайно придавившую ребёнка мать из Первоуральска признали виновной в смерти малыша
15:50 Большинство екатеринбуржцев покупают автозапчасти на сайтах с объявлениями
15:50 Свердловский облсуд отправил женщину в психлечебницу после убийства школьницы в Первоуральске
15:19 За год предложение новостроек Екатеринбурга выросло на 26%
13:59 Суд приостановил работу крупного екатеринбургского ТРЦ «Парк Хаус»
12:38 СМИ сообщают о покончившей с собой екатеринбурженке после общения с мошенниками
12:25 В суд Каменска-Уральского передали дело об избиении уборщицей подростка
12:12 Россельхознадзор уличил свердловского предпринимателя в порче сельхозземель
11:46 В Лесном за кражу товаров будут судить сотрудницу ПВЗ
11:10 Бизнесмена из Екатеринбурга уличил в продаже немаркированных шин
11:00 Житель Туринска обвинён в убийстве подростка в 2006 году
09:59 Россельхознадзор потребовал изъять говяжью печень из Полевского из-за неправдоподобных объёмов
09:29 СК сообщил о завершении расследования убийства в Нижнем Тагиле в сентябре 2000 года
21:24 Осветительные столбы на улицах Екатеринбурга продолжают губить птиц
20:49 Заказчице убийства в Екатеринбурге отменили приговор
20:18 Итогами прошлой недели поделилась Свердловская госавтоинспекция
19:28 Годовалому малышу из Верхней Пышмы спасли жизнь после разрыва аневризмы мозга
18:56 Обвиняемого в убийстве брата екатеринбуржца отправили за решётку
18:31 В Доме Качки вспомнят детство крапивинских мальчишек
18:14 Дожди и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK