К ремонтному депо Свердловск-Сортировочный появились «экологические» претензии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловская транспортная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства в Вагонном ремонтном депо Свердловск-Сортировочный. Внимание надзорного ведомства привлекло несоблюдение требований об охране атмосферного воздуха на предприятии.В ходе проверки были выявлены нарушения, касающиеся экологической отчётности. Так, сотрудники транспортной прокуратуры установили, что руководство депо не предоставило сведения о проведении производственного экологического контроля выбросов загрязняющих веществ в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Отсутствие этих данных не позволяло надзорным органам в полной мере оценить влияние деятельности предприятия на окружающую среду.В связи с выявленными нарушениями транспортный прокурор внёс руководителю депо представление с требованием устранить их. Кроме того, по инициативе надзорного ведомства юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.5 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание за сокрытие или искажение экологической информации. В качестве санкции суд назначил предприятию штраф в размере 60 тысяч рублей.После вмешательства прокуратуры нарушения были полностью устранены. Отчёт о производственном экологическом контроле направлен в уполномоченный надзорный орган. Мероприятие для возрастной категории 18+