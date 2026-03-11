После сеанса фильма «Остров» екатеринбуржцы смогут задать вопросы Павлу Лунгину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Кинозал Ельцин-центра приглашает на специальный показ известного российского фильма «Остров», который состоится 25 марта в 19.00. Уникальность вечера заключается в том, что после просмотра у зрителей будет возможность пообщаться с создателем картины.Фильм «Остров» был снят в 2006 году по сценарию начинающего автора Дмитрия Соболева. Он сразу получил признание как зрителей, так и профессионального сообщества. Такой успех был связан с важными темами веры и искупления вины, а также с высокими художественными качествами, которыми картину обеспечил талантливый творческий коллектив. Над фильмом работала сильная команда: оператором выступил Андрей Жегалов, музыку написал известный композитор Владимир Мартынов, в главной роли снялся рок-музыкант Пётр Мамонов, а во второстепенных — Виктор Сухоруков, Нина Усатова, Тимофей Трибунцев.Напомним, что сюжет «Острова» начинается в суровые годы Второй мировой войны. Баржу с углём захватывают немцы, и главный герой Анатолий, пытаясь сохранить себе жизнь, совершает предательство — расстреливает своего старшего товарища. Немцы оставляют труса на заминированной барже, но ему чудом удаётся спастись благодаря монахам из близлежащего монастыря. По окончании войны Анатолий становится старцем, живущим в том самом монастыре на острове. Люди почитают его за праведную жизнь и чудесную помощь, которую он оказывает страждущим. Однако страшный грех убийства, совершённый много лет назад, не даёт ему покоя.По окончании сеанса с Екатеринбургом на связь выйдет режиссёр Павел Лунгин. Он посредством современных интернет-средств пообщается со зрителями и ответит на их вопросы.Мероприятие рекомендовано зрителям старше 16 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+