В Ельцин-центре напомнят о Егоре Гайдаре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Музей Бориса Ельцина приглашает жителей и гостей Екатеринбурга на мероприятия, приуроченные к юбилею Егора Гайдара. Видному российскому политическому деятелю могло бы исполниться 70 лет.Ключевым юбилейным событием станет тематическая экскурсия из цикла «Люди в обстоятельствах», которая пройдёт 21 марта. Её проведёт руководитель научного отдела музея Евгений Емельянов. Посетителям расскажут, как формировались взгляды одного из самых противоречивых политиков новой России и откуда возникла концепция «шоковой терапии». Гости узнают, почему Гайдар считал трусость худшим качеством и в какой момент он не поддержал Бориса Ельцина.Помимо экскурсии, в музее уже сейчас работает выставка, посвящённая юбилею Егора Гайдара. На выставке представлены фотографии разных периодов жизни политика, а также его личные письменные принадлежности из рабочего кабинета. В режиме читального зала гости могут ознакомиться со знаковыми научными работами и монографиями Егора Тимуровича. Экспозиция продлится до 5 апреля. Посетить её можно ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 21.00. Вход на выставку осуществляется по обычному билету в музей. Мероприятие для возрастной категории 18+