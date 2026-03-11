На трассе Екатеринбург – Тюмень после столкновения загорелись два авто





– напомнили в управлении. «Госавтоинспекция напоминает водителям, что при вынужденной остановке из-за неисправности незамедлительно выставляйте знак аварийной остановки и по возможности покиньте автомобиль, отойдя на безопасное расстояние»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувший четверг, 19 марта, на 245-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень», в Тугулымском районе, после столкновения загорелись легковушка и грузовик.По данным УГИБДД по Свердловской области, водитель легкового автомобиля остановился на правой полосе из-за поломки. Водитель грузовика не заметил стоящий на дороге автомобиль и врезался в попутную машину. После столкновения машины загорелись. К счастью, обошлось без пострадавших.Из-за чего произошло возгорание, неизвестно. По факту аварии проводится проверка.Мероприятие для возрастной категории 18+