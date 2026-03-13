Свердловская область получит более 130 новых автобусов для городов региона

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минтранспорта России одобрило заявку Свердловской области на приобретение 132 новых автобусов в рамках программы обновления общественного транспорта. Техника будет закуплена в лизинг и это позволит обновить автопарки нескольких муниципалитетов.Основная часть закупки — 105 автобусов — поступит в Екатеринбург, где потребность в современном транспорте особенно высока. Кроме столицы региона, новые автобусы получат жители Ревды — туда направят 12 машин. В Каменск-Уральский и Верхнюю Пышму поедет по шесть новых автобусов, ещё три поступят в Краснотурьинск.Как сообщил свердловский губернатор Денис Паслер, администрация области готовит соглашения с Минпромторгом России о закупке дополнительной партии транспорта по программе льготного лизинга. В ближайших планах — поставка ещё 20 автобусов для Екатеринбурга, двух машин для Богдановича и 11 для Полевского. Таким образом, в общей сложности в этом году на городские маршруты Среднего Урала должно выйти не менее 220 новых автобусов. По утверждению Паслера,За последние пять лет Свердловская область приобрела 741 автобус. Благодаря этому в ряде муниципальных образований, таких как Талица, Ирбит и Нижний Тагил, автобусные парки удалось обновить полностью. Мероприятие для возрастной категории 18+