Жителя Кировграда осудили за банки с порохом дома
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кировградский городской суд приговорил к лишению свободы местного жителя, у которого в ноябре 2025 года нашли банки с порохом.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, осуждённый нашёл порох 17 июня 2025 года в лесу примерно в шести километрах от улицы Пушкина в Кировграде. Он находился в ёмкостях в деревянном ящике, закопанном в земле.
По версии следствия, он осознавал, что хранить взрывчатые вещества без специальных разрешений незаконно, но всё равно набрал порох в три металлические и одну полимерную банку и отнёс к себе домой, где его потом нашли при обыске.
«Проведенная взрывотехническая судебная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является порохом и смесью порохов, общей массой 502 грамма, и изготовлено промышленным способом»,
– сообщили в ведомстве.
Суд признал кировградца виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и назначил ему 2 года 10 месяцев в колонии строгого режима со штрафом 10 тысяч рублей.
