«Милые кости» в Екатеринбурге поведают о древних секретах Урала
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В это воскресенье, 22 марта, в рамках просветительского проекта «Школа выживания в древности и наши дни» в Екатеринбурге прочтут лекцию «Милые кости». Встреча пройдёт в кафе спортивной базы «Кировская» на улице Отдыха.
Мероприятие организует «Клуб друзей Шарташа», а лектором выступит кандидат исторических наук, старший научный сотрудник УрФУ и биоархеолог Антон Кочнев. Он ответит на вопрос, зачем учёные тратят годы на изучение древних костей, и расскажет, какие именно секреты таят в себе найденные на раскопках останки. Заодно слушатели лекции узнают, чем отличаются друг от друга археология и палеонтология.
Особое внимание на встрече уделят роли биоархеологов в современных исследованиях и методам проведения раскопок. Гости узнают, кто именно занимается поиском и изучением динозавров и как проходят настоящие научные экспедиции. Лектор также поделится любопытными историями о необычных находках, сделанных на территории Свердловской области.
Количество мест ограничено, поэтому организаторы просят желающих заранее пройти регистрацию по специальной ссылке. Начало лекции в 11.00. Мероприятие для возрастной категории 18+
Мероприятие организует «Клуб друзей Шарташа», а лектором выступит кандидат исторических наук, старший научный сотрудник УрФУ и биоархеолог Антон Кочнев. Он ответит на вопрос, зачем учёные тратят годы на изучение древних костей, и расскажет, какие именно секреты таят в себе найденные на раскопках останки. Заодно слушатели лекции узнают, чем отличаются друг от друга археология и палеонтология.
Особое внимание на встрече уделят роли биоархеологов в современных исследованиях и методам проведения раскопок. Гости узнают, кто именно занимается поиском и изучением динозавров и как проходят настоящие научные экспедиции. Лектор также поделится любопытными историями о необычных находках, сделанных на территории Свердловской области.
Количество мест ограничено, поэтому организаторы просят желающих заранее пройти регистрацию по специальной ссылке. Начало лекции в 11.00. Мероприятие для возрастной категории 18+
