На участников постановочного конфликта в Екатеринбурге составили протоколы
Скрин из видео, предоставленого полицией
В Екатеринбурге к административной ответственности привлекли двух человек, разыгравших конфликт в торговом центре «Гринвич».
Молодые люди записали видеоролик, на котором один человек избивает стулом другого на глазах у других людей, и выложили его в интернет. У зрителей возникли предположения, что ролик постановочный. В полиции обращений по поводу этого конфликта не было, но сотрудники МВД всё же разыскали участников «рестлинга» и опросили их.
Полицейские задумку не оценили и составили на обоих «актёров» протоколы по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Сообщается, что оба молодых человека задержаны в административном порядке. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Задержанные подтвердили, что никакого конфликта между ними не было, а "представление" они разыграли чтобы создать вирусное видео для продвижения своего мероприятия. Все происходящее снимали на несколько мобильных телефонов якобы случайные свидетели происшествия. При этом ракурсы были выбраны так, чтобы в кадр попали баннеры с соответствующей рекламой»,
– рассказали в пресс-группе.
