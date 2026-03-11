В Берёзовском на пешеходном переходе автобус сбил 16-летнюю девушку
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В четверг, 19 марта, около 15.00 в Берёзовском на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома на Красных Героев, 70 автобус сбил 16-летнюю девушку.
По данным УГИБДД по Свердловской области, за рулём был 63-летний местный житель с 42-летним стажем вождения. Он должен был пропустить девушку, но не увидел её.
«В результате происшествия девушка с тяжёлыми травмами головы, ушибами госпитализирована в реанимационное отделение ДГКБ № 9 города Екатеринбурга, медики оказывают ей необходимую помощь»,
– сообщили в управлении.
В момент ДТП в салоне автобуса было десять пассажиров. Среди них пострадавших нет.
В отношении водителя внесли определение по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам»), а также составили на него протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством с неисправностями). На собственника также составили протокол по части 2 статьи 12.31 КоАП РФ (выпуск на линию транспортного средства с неисправностями).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту аварии проводится проверка.
Госавтоинспекция также ищет очевидцев ДТП. Их просят обратиться в дежурную часть или позвонить по телефону: +7 (34369) 4-75-00 или 02.
