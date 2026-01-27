Свердловчан убедительно просят временно не ездить в Пермский край

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Свердловской области настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок в соседний Пермский край. Причина — крайне неблагоприятные погодные условия, приведшие к закрытию ключевых трасс.С 16.30 29 января в Пермском крае введено временное ограничение движения для всего транспорта на нескольких участках федеральной автодороги Р-243 «Кострома – Шарья – Киров – Пермь». Ограничения касаются подъездов к Ижевску и поселку Ачит, а также основного маршрута.Решение связано с сильным снегопадом, метелью и ухудшением видимости. На дорогах наблюдаются гололедица и снежные заносы, создающие опасность для движения. Ограничение будет действовать до тех пор, пока погодные условия не улучшатся. ГИБДД советует полностью отказаться от поездок в данный регион по указанным трассам до отмены запрета. Мероприятие для возрастной категории 18+