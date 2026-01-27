Численность населения области стабильна, — рапортуют в свердловской полиции

«В каждом муниципальном образовании своя кривая преступности. Тех начальников, которые допустили её рост, начальника гарнизона ОВД генерал-лейтенант Александр Мешков заслушал и потребовал в тесном взаимодействии с местными органами власти принять комплекс дополнительных мер по стабилизации обстановки и более надёжной защите от посягательств криминалитета законопослушных граждан», — резюмировал руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, также принимавший участие в коллегии.

Антон Каптелов

На прошедшей коллегии ГУ МВД по Свердловской области, помимо прочего, собравшиеся обсуждали влияние демографических факторов на криминогенную обстановку. При этом были озвучены любопытные цифры.По данным свердловской полиции, численность постоянного населения региона остаётся стабильной. На 1 января 2025 года она составила 4 миллиона 221,5 тысячи человек. Это лишь на 1,2 тысячи меньше показателя годичной давности.Крупнейшим городом области остаётся Екатеринбург, где проживает свыше 1,5 миллиона человек. В Нижнем Тагиле количество жителей составляет 334 тысячи, в Каменске-Уральском — 162 тысячи. В Первоуральске, Серове и других муниципалитетах также отмечена стабильная демографическая картина.Мероприятие для возрастной категории 18+