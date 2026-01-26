Возрастное ограничение 18+
Свердловский «Уралуправтодор» перешёл в режим повышенной готовности в ожидании снегопадов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское отделение «Уралуправтодора» перешло в режим повышенной готовности, ожидая снегопады, которые синоптики прогнозируют на пятницу, 30 января.
Они также напоминают, что в случае поломки автомобиля на трассе можно позвонить по номеру диспетчерской «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.
«На федеральных трассах круглосуточно дежурит снегоуборочная техника: 129 единиц КДМ, 15 единиц автогрейдеров, 61 единица МТЗ и 39 единиц погрузчиков»,
– сообщают дорожники.
