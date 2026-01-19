Свердловские «Зелёные» зафиксировали опасные сбросы кадмия, меди и цинка в Исеть





рассказал активист партии «Зелёные» Борис Идиатулин. «Превышения фиксируются то ниже места забора проб, то даже выше него. Это может указывать на неучтённый источник сбросов, который просто не попал в рамки проверки»,

Фрагмент результатов исследований, выполненных по инициативе «Зелёных»





— подчеркнул Борис Идиатулин. «Мы не утверждаем ничего голословно и не требуем закрывать заводы. Мы настаиваем на полноценной выездной проверке и установлении реального источника сбросов. Если предприятие работает, у него должны быть нормальные очистные сооружения, вот чего мы добиваемся»,

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Осенью 2024 года Уральское управление Росприроднадзора проверило качество воды в реке Исеть в районе промзоны на улице Лермонтова в Каменске-Уральском. По итогам проверки были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по ряду загрязняющих веществ.Отбор проб проводился официально, в течение трёх дней подряд — 23, 24 и 25 сентября 2024 года. Исследования выполнялись по нормативам для водных объектов рыбохозяйственного значения. Согласно составленным протоколам Росприроднадзора (есть в распоряжении), превышения ПДК были зафиксированы сразу по нескольким показателям — цинку, меди и кадмию.Активисты свердловского отделения партии «Зелёные» обратили внимание на некоторые странности в распределении загрязняющих веществ в реке: в один из дней проверки цинк не превышал нормативы ни до места сброса, ни в самой официальной точке сброса, но превышение фиксировалось ниже по течению. С медью ситуация оказалась ещё более неоднозначной. В ряде случаев превышения ПДК фиксировались уже выше разрешённого места сброса, что указывает на наличие других источников загрязнения.По мнению Идиатулина, под подозрение с учётом указанного места фиксации нарушений подпадает промышленное предприятие ООО «Темерсо-Инжиниринг», расположенное поблизости от оштрафованного предприятия. Экологи полагают, что характер обнаруженных загрязняющих веществ — в том числе кадмия, типичного для процессов металлообработки и оцинковки, — требует отдельной проверки деятельности этого предприятия. ООО «Темерсо-Инжиниринг», отмечает Идиатулин, как раз занимается работами по оцинковке на территории своего предприятия. «То есть специфика отходов при данной деятельности также может указывать на причастность к подобным сбросам», — заявляет лидер каменск-уральских «Зелёных».В конце октября 2025 года активисты неофициально взяли пробы воды в той же точке, где ранее работал Росприроднадзор (результаты есть в распоряжении редакции). Полученные результаты вновь показали превышения по ряду показателей. Эти данные не имеют юридической силы, однако стали основанием для повторных обращений в природоохранную прокуратуру и другие надзорные органы.По словам экоактивиста, тема загрязнения Исети остаётся крайне актуальной и болезненной для Каменска-Уральского. Местные жители, в том числе семьи работников промзоны, уже не первый год обсуждают ухудшение состояния реки, которое, как утверждают горожане, стало заметным даже без специальных приборов. Мероприятие для возрастной категории 18+