Свердловские «Зелёные» зафиксировали опасные сбросы кадмия, меди и цинка в Исеть

Ранее аналогичное превышение фиксировал Росприроднадзор

15.25 Среда, 28 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Осенью 2024 года Уральское управление Росприроднадзора проверило качество воды в реке Исеть в районе промзоны на улице Лермонтова в Каменске-Уральском. По итогам проверки были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по ряду загрязняющих веществ.

Отбор проб проводился официально, в течение трёх дней подряд — 23, 24 и 25 сентября 2024 года. Исследования выполнялись по нормативам для водных объектов рыбохозяйственного значения. Согласно составленным протоколам Росприроднадзора (есть в распоряжении
), превышения ПДК были зафиксированы сразу по нескольким показателям — цинку, меди и кадмию.

Активисты свердловского отделения партии «Зелёные» обратили внимание на некоторые странности в распределении загрязняющих веществ в реке: в один из дней проверки цинк не превышал нормативы ни до места сброса, ни в самой официальной точке сброса, но превышение фиксировалось ниже по течению. С медью ситуация оказалась ещё более неоднозначной. В ряде случаев превышения ПДК фиксировались уже выше разрешённого места сброса, что указывает на наличие других источников загрязнения.

«Превышения фиксируются то ниже места забора проб, то даже выше него. Это может указывать на неучтённый источник сбросов, который просто не попал в рамки проверки»,

рассказал активист партии «Зелёные» Борис Идиатулин.


По мнению Идиатулина, под подозрение с учётом указанного места фиксации нарушений подпадает промышленное предприятие ООО «Темерсо-Инжиниринг», расположенное поблизости от оштрафованного предприятия. Экологи полагают, что характер обнаруженных загрязняющих веществ — в том числе кадмия, типичного для процессов металлообработки и оцинковки, — требует отдельной проверки деятельности этого предприятия. ООО «Темерсо-Инжиниринг», отмечает Идиатулин, как раз занимается работами по оцинковке на территории своего предприятия. «То есть специфика отходов при данной деятельности также может указывать на причастность к подобным сбросам», — заявляет лидер каменск-уральских «Зелёных».

В конце октября 2025 года активисты неофициально взяли пробы воды в той же точке, где ранее работал Росприроднадзор (результаты есть в распоряжении редакции). Полученные результаты вновь показали превышения по ряду показателей. Эти данные не имеют юридической силы, однако стали основанием для повторных обращений в природоохранную прокуратуру и другие надзорные органы.


Фрагмент результатов исследований, выполненных по инициативе «Зелёных»


«Мы не утверждаем ничего голословно и не требуем закрывать заводы. Мы настаиваем на полноценной выездной проверке и установлении реального источника сбросов. Если предприятие работает, у него должны быть нормальные очистные сооружения, вот чего мы добиваемся»,

— подчеркнул Борис Идиатулин.


По словам экоактивиста, тема загрязнения Исети остаётся крайне актуальной и болезненной для Каменска-Уральского. Местные жители, в том числе семьи работников промзоны, уже не первый год обсуждают ухудшение состояния реки, которое, как утверждают горожане, стало заметным даже без специальных приборов.

Владислав Постников © Вечерние ведомости
