В 2026 году свердловские власти обещают отремонтировать почти 200 километров дорог
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В 2026 году власти Свердловской области обещают отремонтировать почти 200 километров региональных и муниципальных дорог.
В своих социальных сетях губернатор Денис Паслер сообщил, что в этом году планируется ремонт 13 искусственных сооружений и 49 участков региональных дорог общей протяженностью 197,1 километра. На эти цели собираются направить порядка 12,5 миллиарда рублей.
Также, по его словам, продолжится капитальный ремонт участков дорог «Нижняя Салда – Алапаевск», «Нижние Серги – Михайловск – Арти», «Байкалово – Туринская Слобода – Туринск» и трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск».
В департаменте информационной политики региона также добавляют, что также в планах крупные ремонты участков дорог «Серов – Сосьва – Гари», «Серов – Североуральск – Ивдель», «Нижний Тагил – Висимо-Уткинск – Усть-Утка», «Ачит – Месягутово», «Верхняя Пышма – Невьянск», «Починок – Елани», «Ольховка – Двуреченск», «Богданович – Покровское» и другие.
«В числе дорожных объектов, ремонт которых запланирован в этом году, например, участки Серовского тракта, который обеспечивает выезд в соседние регионы и является частью национального Демидовского маршрута»,
– написал Паслер.
