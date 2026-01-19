Возрастное ограничение 18+

В 2026 году свердловские власти обещают отремонтировать почти 200 километров дорог

13.33 Четверг, 22 января 2026
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В 2026 году власти Свердловской области обещают отремонтировать почти 200 километров региональных и муниципальных дорог.

В своих социальных сетях губернатор Денис Паслер сообщил, что в этом году планируется ремонт 13 искусственных сооружений и 49 участков региональных дорог общей протяженностью 197,1 километра. На эти цели собираются направить порядка 12,5 миллиарда рублей.

«В числе дорожных объектов, ремонт которых запланирован в этом году, например, участки Серовского тракта, который обеспечивает выезд в соседние регионы и является частью национального Демидовского маршрута»,

– написал Паслер.


Также, по его словам, продолжится капитальный ремонт участков дорог «Нижняя Салда – Алапаевск», «Нижние Серги – Михайловск – Арти», «Байкалово – Туринская Слобода – Туринск» и трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск».

В департаменте информационной политики региона также добавляют, что также в планах крупные ремонты участков дорог «Серов – Сосьва – Гари», «Серов – Североуральск – Ивдель», «Нижний Тагил – Висимо-Уткинск – Усть-Утка», «Ачит – Месягутово», «Верхняя Пышма – Невьянск», «Починок – Елани», «Ольховка – Двуреченск», «Богданович – Покровское» и другие.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Почти 1,5 миллиарда рублей выделено на модернизацию коммунальной инфраструктуры свердловских городов
19 января 2026
Более полутора миллиардов рублей выделят на ремонт дорог в Свердловской области
15 января 2026
На свердловское образование в 2026 году потратят 148 миллиардов рублей
16 января 2026
В Свердловской области стартовала подготовка к паводкам
13 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:46 В Серове женщина венком погасила Вечный огонь
13:33 В 2026 году свердловские власти обещают отремонтировать почти 200 километров дорог
13:08 СМИ сообщают о дефиците противоопухолевого препарата в аптеках Екатеринбурга
12:14 Очередного любителя тонировки арестовали в Екатеринбурге из-за невыполнения требований полиции
11:58 Дело экс-начальника Кировского РУВД Екатеринбурга Соболя вернули прокурору
11:17 Кофейни Duo открылись в Екатеринбурге после сообщений об отравлениях
10:47 Попавшая под колёса автобуса пенсионерка из Каменска-Уральского находится в реанимации
10:29 По резонансному делу о вымогательстве в Первоуральске вынесли приговор
09:52 Более двух тысяч иностранцев выдворили свердловские приставы в 2025 году
09:35 Обвиняемых в покушении на убийство в екатеринбургском паркинге поместили в СИЗО
21:49 Замерзавших на челябинской трассе хвостатых маму и сына удалось спасти
21:30 За погибших на Свердловской железной дороге лосей заплатит «РЖД»
21:01 Новая станция метро сохранилась в генплане Екатеринбурга
20:23 Брошенный в Белоярском районе пёс требует срочной помощи
19:59 Отреставрированный киношедевр столетней давности покажут в Ельцин-центре
19:35 Свердловская область встретила Новый год с рекордным приливом туристов
17:34 Подростка, подозреваемого в убийстве жительницы Горноуральского, отправили в СИЗО
16:57 Экс-воспитателя Екатеринбургского суворовского училища приговорили к 8 годам колонии за мужеложство
16:32 Автобус сбил пенсионерку в Каменске-Уральском
16:07 Свердловский СК сообщил о завершении расследования против обвиняемых в подготовке теракта подростков
15:11 В Нижнем Тагиле экс-консультанта банка признали виновной в хищении средств вкладчиков
14:59 Медицина и охота возглавили книжный топ в Екатеринбурге
13:24 В Ирбите бывшего участкового признали виновным в превышении полномочий
12:43 Метеорологи предупреждают о смоге в Свердловской области
12:27 Избившему ребёнка на Уктусе мужчине предъявили обвинение
11:35 Два человека пострадали при пожарах в Свердловской области
Все новости Свердловской области
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
Все новости России и мира
13:46 В Серове женщина венком погасила Вечный огонь
13:33 В 2026 году свердловские власти обещают отремонтировать почти 200 километров дорог
13:08 СМИ сообщают о дефиците противоопухолевого препарата в аптеках Екатеринбурга
12:14 Очередного любителя тонировки арестовали в Екатеринбурге из-за невыполнения требований полиции
11:58 Дело экс-начальника Кировского РУВД Екатеринбурга Соболя вернули прокурору
11:17 Кофейни Duo открылись в Екатеринбурге после сообщений об отравлениях
10:47 Попавшая под колёса автобуса пенсионерка из Каменска-Уральского находится в реанимации
10:29 По резонансному делу о вымогательстве в Первоуральске вынесли приговор
09:52 Более двух тысяч иностранцев выдворили свердловские приставы в 2025 году
09:35 Обвиняемых в покушении на убийство в екатеринбургском паркинге поместили в СИЗО
21:49 Замерзавших на челябинской трассе хвостатых маму и сына удалось спасти
21:30 За погибших на Свердловской железной дороге лосей заплатит «РЖД»
21:01 Новая станция метро сохранилась в генплане Екатеринбурга
20:23 Брошенный в Белоярском районе пёс требует срочной помощи
19:59 Отреставрированный киношедевр столетней давности покажут в Ельцин-центре
19:35 Свердловская область встретила Новый год с рекордным приливом туристов
17:34 Подростка, подозреваемого в убийстве жительницы Горноуральского, отправили в СИЗО
16:57 Экс-воспитателя Екатеринбургского суворовского училища приговорили к 8 годам колонии за мужеложство
16:32 Автобус сбил пенсионерку в Каменске-Уральском
16:07 Свердловский СК сообщил о завершении расследования против обвиняемых в подготовке теракта подростков
15:11 В Нижнем Тагиле экс-консультанта банка признали виновной в хищении средств вкладчиков
14:59 Медицина и охота возглавили книжный топ в Екатеринбурге
13:24 В Ирбите бывшего участкового признали виновным в превышении полномочий
12:43 Метеорологи предупреждают о смоге в Свердловской области
12:27 Избившему ребёнка на Уктусе мужчине предъявили обвинение
11:35 Два человека пострадали при пожарах в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK