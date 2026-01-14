Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о дефиците противоопухолевого препарата в аптеках Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в российских городах, включая Екатеринбург, сложно купить противоопухолевый препарат «Карбоплатин».
Телеграм-издание «Осторожно, новости», ссылаясь на жительницу Пензы, искавшей лекарство, пишет, что в Екатеринбурге и Владивостоке лекарство было, но всего в одном флаконе и от разных производителей. При этом цена за препарат могла достигать 30 тысяч рублей, хотя на фармакологических сайтах его стоимость варьируется от 2 до 4 тысяч рублей.
В министерстве здравоохранения Свердловской области изданию ЕАН, комментируя ситуацию, заявили, что в медицинских организациях «Карбоплатин» есть в наличии. Если он где-то закончится, пациентов будут перенаправлять в другие медучреждения, сказали в ведомстве.
