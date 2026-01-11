Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области в начале недели ожидается похолодание до −38 °
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшие дни сохранится облачная погода со снегом, а к середине недели усилятся морозы. Прогноз опубликовал Уралгидрометцентр.
19 января синоптики обещают облачность и небольшой, местами умеренный снег. Ветер будет юго-западным, днём сменится на юго-восточный, со скоростью 2–7 м/с. Ночью температура составит от −12 до −17 °, на севере и востоке до −22 °, на крайнем севере до −27 °. Днём ожидается от −10 до −15 °, в северных районах до −20 °. В Екатеринбурге прогнозируется небольшой снег, ночью около −13 °, днём до −11 °.
20 января сохранится облачная погода с небольшим снегом, ночью местами умеренным. Ветер станет восточным, 2–7 м/с. Ночная температура по области опустится до −16,-21 °, на севере до −26 °, днём ожидается −13,-18 °, на севере до −23 °. В Екатеринбурге ночью прогнозируют около −17 °, днём до −14 °.
21 января погода будет облачной с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Восточный ветер усилится до 3–8 м/с. Температура ночью составит −22,-27 °, при прояснении возможно понижение до −32 °, днём ожидается −20,-25 °, на севере до −30 °. В Екатеринбурге прогнозируют небольшой снег, ночью около −23 °, днём до −21 °.
22 января осадки практически прекратятся, установится переменная облачность. Восточный ветер сохранится в пределах 2–7 м/с. Ночью температура по области может опуститься до −28,-33 °, на крайнем севере до −38 °, днём ожидается −24,-29 °. В Екатеринбурге существенных осадков не прогнозируют, ночью около −29 °, днём до −25 °.
