В Свердловской области планируют направить 2,2 млрд рублей на дороги в девяти муниципалитетах

Правительство Свердловской области планирует направить 2,2 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры в девяти муниципалитетах. Соответствующее постановление подписали на заседании регионального правительства, сообщил в телеграм-канале губернатор области Денис Паслер. Часть средств предполагается направить на реализацию проектов в течение трёх лет.В Серовском муниципальном округе планируют продолжить реконструкцию улицы Короленко, где в прошлом году начали монтаж ливневой канализации и водопровода. На эти работы предполагается направить 142,5 млн рублей. В Верхней Пышме намерены реконструировать улицу Обогатителей, муниципалитету планируют выделить более 125 млн рублей. В Качканаре рассчитывают продолжить расширение дороги от улицы Набережной до перекрёстка на лыжероллерную трассу «Звёздочка», на проект предполагается направить 81,8 млн рублей.В этом году дорожники также планируют капитально отремонтировать улицы Луговую и Советскую в селе Криулино Красноуфимского муниципального округа, улицы Горького и Свердлова в селе Шайдуриха Невьянского муниципального округа, а также участок улицы Кунавина в Богдановиче. В Краснотурьинске рассчитывают продолжить ремонт улицы Октябрьской с заменой бордюров, устройством тротуаров и ливневой канализации. На капитальный ремонт этих дорог предполагается направить более 860 млн рублей.Екатеринбург и Нижний Тагил в ближайшие три года могут получить почти 1 млрд рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Предполагается, что эти решения позволят оптимизировать городской трафик, повысить безопасность дорожного движения и увеличить срок службы дорожного полотна.Как сообщает Денис Паслер, в 2026 году на модернизацию региональных и муниципальных дорог направят 40 млрд рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+