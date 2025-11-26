В Екатеринбурге закончился суд между пешеходом и рестораном быстрого питания

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Завершилась судебная тяжба между свердловчанином и рестораном быстрого питания «Вкусно – и точка», расположенном в Екатеринбурге. Суть дела заключалась в отказе продать мужчине еду.Согласно материалам дела, в апреле 2024 года на улице Щербакова. Примерно в три часа ночи мужчина попытался купить еду через окно автораздачи ресторана, так как основной зал «Вкусно — и точка» был уже закрыт. Однако сотрудники ресторана отказались его обслуживать, поскольку он был пешеходом, а правила заведения регламентируют, что окно круглосуточной автораздачи предназначено исключительно для клиентов «на колёсах».Несостоявшийся клиент счёл действия сотрудников «Вкусно – и точка» незаконными и нарушающими его права потребителя. Он направил жалобу в Роспотребнадзор, но там ему отказали. После этого гражданин подал в суд административный иск о признании бездействия надзорного ведомства незаконным, однако и здесь его требования не были удовлетворены. Не желая сдаваться, истец обратился в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с новым иском. Он требовал признать действия компании незаконными и взыскать с неё 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.Однако, суд, изучив материалы дела, встал на сторону ресторана. Было установлено, что правила обслуживания утверждены внутренними документами компании. Схемы подъезда и движения по территории были согласованы с ГИБДД. Зона автораздачи спроектирована специально для транспорта, а пешеходные пути к этому окну не примыкают. Суд пояснил, что запрет на обслуживание пешеходов и велосипедистов через это окно введен в целях безопасности дорожного движения. Эта мера призвана предотвратить угрозу жизни и здоровью людей, а также возможный имущественный ущерб.Доводы истца о дискриминации были отклонены. Чкаловский районный суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований. А позже и Свердловский областной суд, куда обратился с апелляционной жалобой сутяжник, подтвердил правомерность всех предыдущих решений.