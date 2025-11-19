Возрастное ограничение 18+
У екатеринбуржцев спросили об их отношении к застройке берега реки Патрушихи
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге начались общественные обсуждения масштабного проекта планировки территории в районе Уктус. Проект затрагивает участок между улицей Походной и берегом реки Патрушихи.
Как поясняет ресурс об уральской недвижимости «Квадратный метр», застройщики предлагают возвести три новых жилых квартала на площади без малого 16 гектаров. Суммарный объём планируемого жилья составит 232,7 тысячи квадратных метров. Большую часть займут новые дома с жилой площадью 222 тысячи квадратных метров в которых могут поселиться 7,4 тысячи человек.
Плотность застройки в этом районе будет достаточно высокой, так как ранее для этих территорий были установлены соответствующие подзоны. Основу кварталов составят высотные дома от 25 до 31 этажа. Кроме того, запланировано обустройство паркингов на 1587 машиномест и строительство детского сада на 300 мест и пристроенного детсада на 125 мест.
Горожане могут направлять свои замечания и предложения по проекту до 5 декабря 2025 года. Для этого на официальном портале Екатеринбург.рф оформлена специальная страница.
Это не первая попытка застройки долины реки Патрушихи. В 2022 году уже представлялся проект, предполагавший возведение 100 тысяч квадратных метров жилья и детского сада. Однако жители города активно высказались против застройки, аргументируя это нехваткой рекреационных зон и исторической ценностью территории, где в начале XVIII века был основан первый в городе Уктусский завод.
