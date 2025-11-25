Возрастное ограничение 18+
За дрифт у екатеринбургского ТЦ наказали жителя Артёмовского
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Жителя Артёмовского наказали за дрифт, который он устроил в минувший вторник, 25 ноября, возле одного из торговых центров в Екатеринбурге.
Как рассказали в областном управлении ГИБДД, после появления видео в сети, где «ВАЗ» совершает опасные манёвры в непосредственной близости от пешеходной зоны, сотрудники ГАИ провели проверку и установили, что нарушителем оказался 23-летний молодой человек из Артёмовска, имеющий два года водительского стажа.
Во время беседы с госавтоинспекторами парень признался, что хотел впечатлить приятелей, но не подумал о возможных последствиях.
Там также отметили, что демонстрация опасных манёвров на дорогах и прилегающих территориях создает реальную угрозу и категорически запрещена законом.
«К нарушителю применены меры административного воздействия по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ с назначением административного штрафа»,
– сообщили в пресс-группе.
«Ведомство систематически осуществляет мониторинг информационного пространства. Все выявленные факты опасного вождения, включая материалы, размещённые в открытых источниках, становятся основанием для проведения проверок и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности»,
– подчеркнули в УГИБДД.
