Врачи четырёх свердловских больниц спасали от удушья годовалого младенца
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В Свердловской области медики четырёх медицинских учреждений спасли жизнь годовалому ребёнку, в дыхательные пути которого попал кусок глины. Слаженная работа специалистов позволила применить уникальную для региона технологию.
Как сообщает официальный ресурс областного Минздрава «Здоровье уральцев», малыш находился у бабушки в одном из свердловских посёлков. Внезапно у него поднялась температура, появились кашель и одышка. Взрослые бросились с ним к местным врачам, которые назначили стандартное для простудных заболеваний лечение. Малютке действительно полегчало, но лишь на короткое время. Через несколько дней он начал резко задыхаться.
На «Скорой» малыша доставили в Детскую городскую клиническую больницу №11 города Екатеринбурга. Там ребёнка поместили в отделение реанимации и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Рентген показал спадение ткани левого лёгкого, что вызвало подозрение на аспирацию инородного тела.
Из разговоров с бабушкой выяснилось, что незадолго до проявившихся проблем с дыханием малыш отковырял от деревенской печки кусочек глины и случайно вдохнул его. Тут же было принято решение перевести малыша в Свердловскую областную клиническую больницу №1. Транспортировку в критическом состоянии осуществила бригада Территориального центра медицины катастроф, которая доставила маленького пациента всего за семь минут.
В СОКБ №1 малютке провели компьютерную томографию. Она выявила участок сужения в левом бронхе. Эндоскопист с помощью сверхтонкого бронхоскопа обнаружил инородное тело. Для его извлечения потребовалась сложная операция с применением экстракорпоральной мембранной оксигенации. Эта передовая методика позволяет насыщать кровь кислородом вне тела пациента.
Медикам потребовалось не более 30 минут, чтобы успешно извлечь опасный предмет из бронха. После операции ребенок провел сутки в кардиореанимации на ЭКМО, а затем неделю на ИВЛ. Благодаря интенсивной терапии и ингаляциям малыш быстро пошел на поправку. Через неделю его перевели в обычное отделение, а вскоре выписали домой вместе с мамой.
