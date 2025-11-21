Возрастное ограничение 18+
У резиденции свердловского губернатора проходит пикет против Минприроды
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге на улицу Пушкина к резиденции губернатора Свердловской области в одиночный пикет вышла местная жительница, обратившаяся к главе региона с просьбой проверить Минприроды.
По мнению женщины, чиновники областного министерства природы и экологии «не защищают природу». К такому выводу она пришла, наблюдая за ситуацией с полигоном промышленных отходов Первоуральского новотрубного завода в Дидинском лесу, рядом с которым у женщины находится садовый участок.
Напомним, на прошлой неделе губернатор Денис Паслер переназначил на должность областного министра природы Дениса Мамонтова.
