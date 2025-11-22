Возрастное ограничение 18+
Водителей предупреждают о дорожных работах на обходе Белоярского 28 ноября
Фото: Юлия Кольтенберг
«Уралуправтодор» предупреждает водителей о дорожных работах на обходе Белоярского завтра, 28 ноября. Трассу полностью перекрывать не будут.
Получить актуальную информацию о перекрытиях на трассах можно по телефону 8-800-200-63-06.
«В период с 12.00 до 16.00 на проезжей части планируются дорожные работы с организацией реверсивного движения. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!»,
– говорится в сообщении дорожников.
Получить актуальную информацию о перекрытиях на трассах можно по телефону 8-800-200-63-06.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области дорожная ситуация ухудшилась из-за снегопада и возможной гололедицы
22 ноября 2025
22 ноября 2025
Пышминские озерки в субботу станут чище
21 ноября 2025
21 ноября 2025