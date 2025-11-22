Водителей предупреждают о дорожных работах на обходе Белоярского 28 ноября





– говорится в сообщении дорожников. «В период с 12.00 до 16.00 на проезжей части планируются дорожные работы с организацией реверсивного движения. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

«Уралуправтодор» предупреждает водителей о дорожных работах на обходе Белоярского завтра, 28 ноября. Трассу полностью перекрывать не будут.Получить актуальную информацию о перекрытиях на трассах можно по телефону 8-800-200-63-06.