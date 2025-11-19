В Свердловской области коллекторскую организацию оштрафовали за поздний звонок должнику

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области оштрафовали коллекторскую организацию за поздний звонок в выходной день.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУ ФССП по региону, жителю Нижнему Тагилу позвонили в выходной после 20.00, а по закону должникам нельзя звонить в рабочие дни с 22.00 до 08.00 и в выходные с 20.00 до 09.00.В результате организацию по взысканию долгов оштрафовали на 50 тысяч рублей. Известно, что у мужчины, которому звонили коллекторы, задолженность была около двух тысяч рублей.