Свердловские педагоги дополнительного образования получили губернаторские премии

В Свердловской области ежегодно вручаются денежные премии лучшим педагогам технического творчества. В этом году высшую награду заслужил Рашид Вахитов из центра «IT-куб» в Верхней Пышме. Его ученики три года подряд становятся призерами областного этапа чемпионата «Абилимпикс», демонстрируя высочайший уровень в различных IT-компетенциях.В почётную тройку лидеров в 2025 году также вошли Никита Шигаев и Наталия Глухих. Никита работает в екатеринбургском технопарке «Кванториум». На его занятиях подростки осваивают профессиональные компьютерные программы. Ребята учатся сложному конструированию и создают собственные прототипы. Наталия Глухих преподаёт курс «Юные инженеры» в Байкаловском центре «Созвездие». Она обучает основам робототехники самых юных воспитанников в возрасте от пяти до десяти лет.Помимо них, лауреатами премии стали еще девять талантливых педагогов из разных городов области. Список награжденных включает Наталью Штрикунову из Краснотурьинска и Александра Белодеда из Екатеринбурга. Эта престижная награда нашла своих героев в Арамиле, Новоуральске и Нижнем Тагиле. Были отмечены педагоги из Камышловского округа и Октябрьского района Екатеринбурга.Поздравляя лауреатов, губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что благодаря специалистам дополнительного образования будущее региона выглядит многообещающим.