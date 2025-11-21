Возрастное ограничение 18+
Похолодание до -17°C и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидается похолодание до -9°C на большей части региона и до -17°C на крайнем севере. Также синоптики предупреждают о ветре с порывами до 14 метров в секунду.
В четверг, 27 ноября, в регионе переменная облачность, ночью -7...-2°C, в горах -15...-10°C местами небольшой снег; днём -5...0°C, в горах до -11°C, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер 4-9 м/сек, ночью отдельные порывы до 14 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, гололедица. Ночью -4...-2°C, днём -2...0°C. Ветер 4-9 м/сек, ночью отдельные порывы до 12 м/сек.
В пятницу, 28 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью -9...-4°C, на крайнем севере -17...-12°C, преимущественно без осадков; днём -2...+3°C, на крайнем севере до -7°C, небольшой, местами умеренный снег, на юге временами мокрый снег. В отдельных районах гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, гололедица). Ветер 3-8 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге ночью -6...-4°C, преимущественно без осадков; днём +1...+3°C, мокрый снег. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 27 ноября, в регионе переменная облачность, ночью -7...-2°C, в горах -15...-10°C местами небольшой снег; днём -5...0°C, в горах до -11°C, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер 4-9 м/сек, ночью отдельные порывы до 14 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, гололедица. Ночью -4...-2°C, днём -2...0°C. Ветер 4-9 м/сек, ночью отдельные порывы до 12 м/сек.
В пятницу, 28 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью -9...-4°C, на крайнем севере -17...-12°C, преимущественно без осадков; днём -2...+3°C, на крайнем севере до -7°C, небольшой, местами умеренный снег, на юге временами мокрый снег. В отдельных районах гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, гололедица). Ветер 3-8 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге ночью -6...-4°C, преимущественно без осадков; днём +1...+3°C, мокрый снег. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дождь, снег и гололёд ожидаются в Свердловской области
23 ноября 2025
23 ноября 2025