Бесплатно провериться на ВИЧ предлагают екатеринбуржцам 26 и 28 ноября
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря, жителям Екатеринбурга предлагают бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.
Ближайшие выезды запланированы на 26 ноября с 17.00 до 22.00 ко второму выходу станции метро «Уральская» и на 28 ноября с 17.00 до 20.00 к ТЦ «Академический». Также 1 декабря с 14.00 до 21.00 мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ можно будет найти на парковке у станции метро «Площадь 1905 года», в районе переулка Банковского, 3.
Подчеркивается, что тестирование проводится анонимно – документы не нужны. После сдачи крови нужно будет подождать около 10 минут, чтобы узнать результат.
«Быстро и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус может любой желающий в тест-мобиле Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, который можно встретить в разных районах Екатеринбурга»,
– сообщают на официальном городском портале.
