Самозанятость стала трамплином для молодых бизнесменов, — доказывает Всероссийская премия «Молодой предприниматель»

В Москве распределили награды юбилейной XV Всероссийской премии «Молодой предприниматель России». Платформа «Авито Услуги» выступила на мероприятии партнёром специальной номинации «Молодой самозанятый года», поддержав тем самым одну из самых динамично растущих категорий в экономике.Согласно данным ФНС, число самозанятых в России уже превысило 14,1 миллиона, что составляет почти пятую часть трудоспособного населения страны. Популярность этого формата трудоустройства объясняется его очевидными преимуществами. В их числе: простая процедура регистрации, низкая налоговая ставка в размере 4-6% и возможность совмещения с работой по найму.Как отметил директор по взаимодействию с госорганами «Авито Услуг» Константин Агула, самозанятость превратилась из эксперимента в мощный драйвер рынка. Он подчеркнул, что этот формат даёт людям свободу и позволяет с минимальными рисками находить свою нишу. Для многих это становится первой ступенью на пути к созданию собственного бизнеса. Молодые люди, получившие статус самозанятых, активно предлагают решения для перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и IT-сферы.В этом году победительницей премии в номинации «Молодой самозанятый года» стала 23-летняя Мария Караулова из Самарской области. Молодая предпринимательница занимается производством натуральной молочной продукции по собственным рецептам. Кроме того, она разрабатывает индивидуальные карты питания и ухода для домашних животных. Её бизнес-история началась с мечты о качественном молоке и с нескольких бурёнок. Со временем, благодаря муниципальной субсидии, ей удалось открыть собственную сыроварню. В качестве приза Мария получила специальные условия для продвижения своих услуг на платформе «Авито Услуги». Также ей будет предоставлена консультация по развитию бизнеса от одного из топ-менеджеров компании.Премия «Молодой предприниматель России» вручается с 2010 года и призвана поощрять молодых людей, строящих прозрачный и социально ответственный бизнес.