Открыли движение по обновлённому мосту через Исеть

После завершения капитального ремонта на 35-м километре дороги Сысерть – Часовая открыто движение по мосту через реку Исеть. Он находится в районе села Маминское Каменского округа.Это старый мост, построенный в 1968 году. Его полностью перестроили после того, как он сильно обветшал и начал представлять опасность для движущегося автотранспорта.Как пояснил губернатор Свердловской области Денис Паслер, реконструкция моста — это часть масштабного комплексного обновления всей трассы Сысерть – Часовая. Эта дорога входит в опорную сеть автодорог Свердловской области и имеет особое значение для жителей нескольких населённых пунктов. Она связывает с областными магистралями исторические сёла Маминское и Исетское, а также посёлок Ленинский.Помимо моста, в 2025-м году были отремонтированы сразу три участка трассы Сысерть — Часовая общей протяженностью 28 километров. Работы по благоустройству прилегающей территории продолжаются. Сейчас дорожники занимаются устройством откосов насыпи и рекультивацией земель. Также в планах стоит демонтаж временного моста и временной объездной дороги, которые использовались на период реконструкции.