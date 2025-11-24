В екатеринбургском зооприюте пройдёт последний в году День открытых дверей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В субботу, 29 ноября, муниципальный приют Екатеринбурга для животных проведёт последний в этом году День открытых дверей. Это удачная возможность для горожан увидеть изнутри жизнь приюта, где в обычные дни экскурсии не проводятся.Муниципальный зооприют находится в Екатеринбурге на территории «Спецавтобазы», по адресу «улица Посадская, 3». Субботний День открытых дверей начнётся здесь в 14.00. Гости приюта смогут пообщаться с его хвостатыми обитателями и даже погулять с собаками на специальной прогулочной площадке, обустроенной для активного отдыха животных. Сотрудники приюта расскажут о истории его возникновения и о порядке его работы.На 14.45 для маленьких гостей запланирована увлекательная викторина с призами. А массовая прогулка с собаками в 15.00. Во время неё волонтёры научат посетителей правилам безопасного знакомства с животными и помогут понять их поведение.На День открытых дверей можно приходить с подарками. Приют будет благодарен за любую помощь от гостей. Особенно нужен сухой корм марок «Мироторг», «Педигри» или «Пурина Уан». Также требуются брезентовые поводки и ошейники для собак средних размеров. Важную помощь окажут средства по уходу: глистогонные препараты, витамины и средства от блох. В дар приют примет также большие кастрюли от 5 литров, тёплые покрывала, пледы и постельное белье.Некоторые из гостей приюта наверняка захотят приютить кого-то из его обитателей. Это тоже можно будет сделать в День открытых дверей после собеседования.