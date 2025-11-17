Всероссийский конкурс в Москве определил лучшего HR-специалиста транспорта





— подчеркнул Роман Губанов,

директор по развитию Авито Работы Один из главных активов транспортной отрасли — это компетенции и мотивация ее сотрудников. Мы отмечаем, что интерес к профессии менеджера по персоналу продолжает расти: за январь-октябрь 2025 года интерес кандидатов к профессии вырос на 27% год к году. Это значит, что роль HR-специалистов становится все более стратегической. Именно поэтому Авито Работа поддерживает подобные инициативы, которые помогают повышать профессиональное мастерство и делиться лучшими практиками,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса на звание лучшего HR-специалиста в сфере транспорта. Мероприятие организовали Авито Работа и Ассоциация работодателей внеуличного транспорта в рамках соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие кадрового потенциала и повышение стандартов работы с персоналом в транспортной отрасли.Отборочный онлайн-этап прошёл дистанционно: в нём участвовали 578 сотрудников из 31 транспортной компании. По его итогам в финал прошли представители 17 организаций из разных регионов России.В финале встретились специалисты крупных транспортных предприятий, включая Московский метрополитен, Горэлектротранс Санкт-Петербурга, Аэрофлот, Федеральную пассажирскую компанию, Октябрьскую железную дорогу, Мосгортранс, Пермьгорэлектротранс, Аэроэкспресс и другие. Победителем стала Александра Гладченко, ведущий специалист Контактного центра подбора и поддержки персонала Службы управления персоналом Московского метрополитена.Финальные испытания включали защиту проектов на тему «Удержание персонала через человекоцентричность», дебаты по кадровым вопросам и сценическую задачу, направленную на оценку коммуникации и стрессоустойчивости. «Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли и внедрение современных подходов в управлении персоналом напрямую влияет на качество обслуживания миллионов пассажиров», — отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.