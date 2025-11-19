Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области ребёнку впервые имплантировали стимулятор для лечения эпилепсии

14.35 Вторник, 25 ноября 2025
Фото: Минздрав Свердловской области
В Свердловской области нейрохирурги Областной детской клинической больницы впервые установили стимулятор блуждающего нерва ребёнку с фармакорезистентной эпилепсией. Для 5-летнего пациента, у которого приступы повторялись более 10 раз в сутки, это вмешательство стало шансом улучшить качество жизни. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

Особенностью состояния ребёнка является высокая частота и тяжесть эпилептических приступов, из-за которых рядом с ним постоянно должны находиться взрослые. Лекарственные препараты в его случае не действовали, поэтому врачи приняли решение применить инновационный метод лечения.

Во время операции специалисты имплантировали под кожу устройство в области ключицы и прикрепили электроды к левому блуждающему нерву. Аппарат генерирует электрические импульсы, которые блокируют патологическую активность мозга и снижают количество и интенсивность приступов. После вмешательства ребёнок остаётся под наблюдением врачей для корректировки силы сигнала, процесс окончательной настройки терапевтической дозировки занимает 9–12 месяцев, сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.



Дарья Суродина © Вечерние ведомости
