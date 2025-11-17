Мясной полуфабрикат с листерией оказался на прилавках Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В торговой сети Екатеринбурга обнаружена мясная продукция, в которой выявлен патогенный микроорганизм листерия, сообщает Россельхознадзор Урал. Опасный фарш «Домашний» произведён ООО «МПК» из Агаповского района Челябинской области.20 ноября Роспотребнадзор выявил 4,5 кг фарша, в пробе которого обнаружена листерия. При проверке выяснилось, что цех производства не зарегистрирован в системе ФГИС «Меркурий», а на продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Таким образом, товар поступил в торговую сеть с нарушением прослеживаемости и без подтверждения качества и безопасности.Россельхознадзор направил торговой сети предписание о немедленном изъятии опасной продукции в соответствии с законами «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О техническом регулировании». В отношении производителя будут применены меры в рамках Федерального закона № 248-ФЗ о безопасности продукции.