Торговые сети Свердловской области подключили Max-ID для проверок возраста
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В магазинах Свердловской области стало доступно подтверждение возраста через цифровой идентификатор Max-ID, встроенный в мессенджер Max. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, покупатели могут показать QR-код на экране смартфона при покупке товаров с возрастными ограничениями, код считывается продавцом или кассой самообслуживания.
Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова объяснила, что сервис помогает бизнесу соблюдать федеральные требования и упрощает работу сотрудникам магазинов и покупателям.
По словам министра, сейчас к Max-ID подключены более 260 магазинов у дома и 31 гипермаркет торговой сети «Магнит» в Екатеринбурге, а также 36 магазинов «Пятерочка» в разных населенных пунктах региона.
