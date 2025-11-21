Торговые сети Свердловской области подключили Max-ID для проверок возраста

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В магазинах Свердловской области стало доступно подтверждение возраста через цифровой идентификатор Max-ID, встроенный в мессенджер Max. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, покупатели могут показать QR-код на экране смартфона при покупке товаров с возрастными ограничениями, код считывается продавцом или кассой самообслуживания.Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова объяснила, что сервис помогает бизнесу соблюдать федеральные требования и упрощает работу сотрудникам магазинов и покупателям.По словам министра, сейчас к Max-ID подключены более 260 магазинов у дома и 31 гипермаркет торговой сети «Магнит» в Екатеринбурге, а также 36 магазинов «Пятерочка» в разных населенных пунктах региона.