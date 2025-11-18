Роспотребнадзор запустил телефонные консультации по ВИЧ для жителей Свердловской области

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области могут получить консультации по профилактике ВИЧ-инфекции: с 24 ноября по 5 декабря в региональном Управлении Роспотребнадзора работает специальная горячая линия. Об этом сообщает ведомство.Специалисты готовы ответить на вопросы о путях передачи ВИЧ, рисках инфицирования, мерах защиты, а также о профилактике передачи вируса от матери ребёнку и возможностях тестирования. Позвонить можно ежедневно с 08:30 до 17:00 по номеру (343) 374–12–44.Дополнительно консультации доступны по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43, звонок бесплатный.