В мэрии рассказали, куда екатеринбуржцам жаловаться на неубранные дороги и тротуары в городе зимой
Фото: Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга могут пожаловаться на качество уборки снега и льда через квартальных, отделы благоустройства районных администраций, а также напрямую в департамент благоустройства и по телефону и электронной почте мэрии, напомнили в администрации города.
Как уточнила директор департамента благоустройства Администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, в ноябре в городе фиксируются частые перепады температуры с переходом через ноль и осадки в виде снега и дождя. По ее словам, которые приводит портал города, минувшие сутки стали одними из самых сложных: при минус 2 градусах, по данным синоптиков, выпало около 7 миллиметров смешанных осадков.
В сообщении указано, что на улицах города вчера работало 178 единиц техники. Специалисты убирали воду и снег с проезжей части, а затем обрабатывали дороги и тротуары противогололедными материалами, чтобы снизить риск скольжения. За сутки было использовано более 154 тонн ПГМ и 56 тонн песка.
Сегодня уборка продолжается, заверяют в мэрии. Утверждается, что в дневное время в приоритете остановки общественного транспорта и участки, где образовалась ледяная корка. Тракторная техника обрабатывает поверхности, на которых скопился лед, при необходимости применяются химические реагенты как на дорогах, так и на тротуарах, после чего размякший лед убирают с покрытия.
В мэрии напоминают, что сообщить о некачественной уборке можно несколькими способами. Горожанам предлагают обратиться к своему квартальному, чьи контакты размещены на официальном портале Екатеринбурга, позвонить в отдел благоустройства районной администрации, если нарушения касаются конкретной дороги или тротуара, либо связаться с департаментом благоустройства или написать на электронную почту Администрации города Екатеринбурга.
«Мы будем очень признательны жителям города, которые укажут конкретный адрес, где выявлена проблема», – заключила Тамара Благодаткова.
