Екатеринбургские медики спасли мотоциклистке ногу после тяжёлой аварии

Екатеринбургские врачи смогли сохранить ногу молодой байкершe, доставленной в Городскую больницу №36 после серьёзного ДТП. Об этом сообщили в региональном Минздраве.По данным ведомства, свердловчанка Надежда столкнулась с легковым автомобилем во время поездки в августе 2025 года. Женщину привезли в больницу в крайне тяжёлом состоянии – у неё диагностировали тупую травму живота с внутренним кровотечением, множественные переломы рёбер с обеих сторон, повреждение лёгких, переломы таза и открытый перелом костей голени. Медики отмечают, что ситуацию осложнял выраженный травматический шок.В экстренном порядке хирурги провели несколько операций, в том числе лапаротомию, остановили кровотечение и стабилизировали переломы с помощью аппаратов внешней фиксации. На фоне противошоковой терапии пациентке переливали донорскую кровь. Первую неделю после госпитализации Надежда находилась на ИВЛ, затем врачи выполнили серию этапных операций.Сообщается, что специалисты больницы №36 два месяца боролись за жизнь пациентки и сумели избежать ампутации, а всё это время дома её ждали двое детей. Сейчас женщина проходит реабилитацию под наблюдением врачей, которые говорят о хорошем прогнозе и называют день аварии её «вторым днём рождения».