Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области прогнозируют гололедицу и усиление ветра до 18 м/с
Фото: Вечерние ведомости
25 ноября в ряде территорий Свердловской области ожидаются сложные погодные условия – по данным региональных служб, возможна гололедица на дорогах и порывистый ветер до 18 м/с. Об этом сообщили в областном МЧС.
В сообщения включены советы по безопасности. Жителям рекомендуют избегать рекламных щитов и других неустойчивых конструкций, а также не укрываться от ветра у стен зданий. Водителям и пешеходам советуют не оставлять автомобили рядом с деревьями и слабо закреплёнными объектами.
Отмечается, что в условиях скользких тротуаров важно выбирать обувь с хорошим сцеплением и двигаться осторожно, наступая на всю стопу. В случае падения специалисты рекомендуют попытаться сгруппироваться, чтобы снизить риск травм.
Также в МЧС добавили, что для экстренной связи работает телефон «112».
В сообщения включены советы по безопасности. Жителям рекомендуют избегать рекламных щитов и других неустойчивых конструкций, а также не укрываться от ветра у стен зданий. Водителям и пешеходам советуют не оставлять автомобили рядом с деревьями и слабо закреплёнными объектами.
Отмечается, что в условиях скользких тротуаров важно выбирать обувь с хорошим сцеплением и двигаться осторожно, наступая на всю стопу. В случае падения специалисты рекомендуют попытаться сгруппироваться, чтобы снизить риск травм.
Также в МЧС добавили, что для экстренной связи работает телефон «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию