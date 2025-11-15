В Свердловской области прогнозируют гололедицу и усиление ветра до 18 м/с

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

25 ноября в ряде территорий Свердловской области ожидаются сложные погодные условия – по данным региональных служб, возможна гололедица на дорогах и порывистый ветер до 18 м/с. Об этом сообщили в областном МЧС.В сообщения включены советы по безопасности. Жителям рекомендуют избегать рекламных щитов и других неустойчивых конструкций, а также не укрываться от ветра у стен зданий. Водителям и пешеходам советуют не оставлять автомобили рядом с деревьями и слабо закреплёнными объектами.Отмечается, что в условиях скользких тротуаров важно выбирать обувь с хорошим сцеплением и двигаться осторожно, наступая на всю стопу. В случае падения специалисты рекомендуют попытаться сгруппироваться, чтобы снизить риск травм.Также в МЧС добавили, что для экстренной связи работает телефон «112».