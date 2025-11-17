В Свердловской области за неделю мальчиков появилось на свет больше, чем девочек

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Министерство здравоохранения Свердловской области сообщило, что за прошедшую неделю в регионе появился на свет 571 малыш. Среди них 295 мальчиков и 276 девочек, зарегистрировано восемь пар близнецов.По данным ведомства, 425 женщин стали мамами в возрасте до 35 лет, ещё 138 родили после 35 лет. Для одной жительницы области это были уже восьмые роды. Кроме того, 184 новорождённых стали вторыми детьми в своих семьях.