Медика из Каменска-Уральского вновь вызывают в полицию по делу о поиске заведомо экстремистских материалов
20-летнего медбрата, а точнее его защитника — юриста Сергей Барсукова — вызвали повесткой в отдел исполнения административного законодательства (ОИАЗ) Каменска-Уральского на эту среду, 26 ноября.
Как рассказал Барсуков корреспонденту Вечерних ведомостей, повестку вручили даже не ему, а его коллеге по юридической конторе «Сергей Барсуков и партнёры».
Согласно повестке, полицейские хотят внести изменения в составленный ранее протокол об административном правонарушении (первый известный в России по статье 13.53 КоАП). Ранее мировая судья судебного участка №2 Красногорского района отказалась выносить постановление по делу из-за серьёзных несостыковок в предъявленном обвинении.
В среду Барсуков со своим доверителем пойдут в отдел для исправления протокола, рассказал юрист.
