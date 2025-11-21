Возрастное ограничение 18+

Более 200 школьников приехали в Свердловский медколледж на День открытых дверей

11.47 Понедельник, 24 ноября 2025
Фото: ДИП Свердловской области
В Свердловском областном медицинском колледже прошёл День открытых дверей, который собрал более 200 школьников из Екатеринбурга и городов области. Ребят познакомили с профессиями среднего медперсонала – от акушерок и медсестёр до фельдшеров, зубных техников и лаборантов.

Гостям показали, как работает процедурный кабинет, как выполняют ЭКГ и ставят инъекции. Школьники пробовали пеленать «новорождённых», смотрели под микроскопом клетки крови, разбирали фельдшерскую укладку и учились снимать слепки в стоматологическом блоке.

Многие пришли, чтобы определиться с будущей специальностью.
«Мне предстоит поступать на сестринское дело в следующем году. Сегодняшняя экскурсия была действительно интересной, захотелось глубже погрузиться в профессию, чтобы потом не испытать разочарования», – рассказала девятиклассница школы № 97 Екатеринбурга Ольга Асанова, ее цитирует департамент информационной политики региона.

Отмечается, что СОМК готовит специалистов по 13 направлениям и имеет филиалы в 11 городах области. В этом году колледж принял около 4,7 тысячи первокурсников.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
