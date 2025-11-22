Возрастное ограничение 18+
На фоне гололёда и снегопада дорожную технику в Свердловской области вывели в усиленный режим
Фото: Вечерние ведомости
Больше двух сотен машин работали на региональных дорогах Свердловской области за последние сутки. В нескольких районах сохраняется снег и скользкое покрытие.
По данным областного управления автодорог, за сутки на трассы вышли:
186 комбинированных машин,
14 машин с отвалом,
8 автогрейдеров,
6 других спецмашин.
За это время дорожники использовали почти 4,9 тыс. тонн противогололёдных материалов.
Погодную ситуацию отслеживают 59 метеопостов. Они передают данные о состоянии покрытия и помогают оперативно направлять подрядчиков на проблемные участки. За сутки им выдали 10 предписаний.
В ведомстве отмечают, что если снегопады усилятся или появится новая наледь, количество техники на дорогах увеличат.
