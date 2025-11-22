На фоне гололёда и снегопада дорожную технику в Свердловской области вывели в усиленный режим

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Больше двух сотен машин работали на региональных дорогах Свердловской области за последние сутки. В нескольких районах сохраняется снег и скользкое покрытие.По данным областного управления автодорог, за сутки на трассы вышли:186 комбинированных машин,14 машин с отвалом,8 автогрейдеров,6 других спецмашин.За это время дорожники использовали почти 4,9 тыс. тонн противогололёдных материалов.Погодную ситуацию отслеживают 59 метеопостов. Они передают данные о состоянии покрытия и помогают оперативно направлять подрядчиков на проблемные участки. За сутки им выдали 10 предписаний.В ведомстве отмечают, что если снегопады усилятся или появится новая наледь, количество техники на дорогах увеличат.