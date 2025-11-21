Возрастное ограничение 18+
Дождь, снег и гололёд ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики прогнозируют в Свердловской области снег, мокрый снег и дожди, а также предупреждают о гололедице.
В понедельник, 24 ноября, в регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, но ночью на крайнем юге и севере местами прогнозируется небольшой снег. В отдельных районах гололёд. Температура воздуха ночью -9...-4°C, днём -5...0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью -6...-4°C, слабый снег; днём -2...0°C, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 25 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью -8...-3°C, местами небольшой снег; днём +1...+6°C, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге ночью -5...-3°C, преимущественно без осадков; днём +3...+5°C, небольшой дождь. Ветер 5-10 м/сек.
В среду, 26 ноября, в области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью -6...-1°C, днём -3...+2°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице преимущественно без осадков, ночью -3...-1°C, днём около 0°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
