В Полевском жалуются на ночные отключения уличного освещения
Кадры из видео: «Полевской трубач» / t.me/polevskoy_trubach
Жители второго микрорайона Зелёный Бор в Полевском утверждают, что уже на протяжении нескольких месяцев у них стабильно отключают уличное освещение.
Как пишут в телеграм-канале «Полевской трубач», уличное освещение пропадает после 00.00 и возвращается только после 04.00. Свет пропадает как на улицах, так и во дворах.
По словам местных жителей, в отделе благоустройства обещали «проверить», но ситуация пока не меняется. Люди предполагают, что «это некая экономия перед закрытием квартала».
Официально ситуацию не комментировали.
