Кошку с тополя сняли в Большом Истоке
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com/zoo_spas_ekb
Екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков снял кошку с тополя высотой более двухэтажного дома в посёлке Большой Исток.
Как рассказал Зенков в своём сообществе «Зооспас», засевшая на верхушке дерева кошка была недавно подобрана хозяйкой, но на днях выскользнула из дома в свою привычную среду и забралась на тополь. Подняться к его вершине было непросто из-за плотно растущих во все стороны и обледеневших веток, но он смог добраться до кошки, а та не стала сопротивляться и позволила взять себя на руки.
После спасения кошку передали хозяйке сушиться и отогреваться.
«Зная её недавнее уличное прошлое, я опасался, что взять себя в руки она не позволит. Но всё прошло как нельзя лучше»,
– написал спасатель.
