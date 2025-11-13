Екатеринбургские родители рассказали, сколько «нормально» зарабатывать подростку

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Почти половина родителей в Екатеринбурге (47%) считают нормальным ежемесячный заработок для ребенка «на руки» от 10 до 20 тысяч рублей. Такие данные приводит исследование аналитиков Ренессанс Страхование. Еще 16% опрошенных оценивают норму в 20–30 тысяч, 23% – 5–10 тысяч, а 5% – 30–50 тысяч рублей.Фактические доходы подростков показывают, что только 3% получают более 20 тысяч рублей, 38% зарабатывают 5–10 тысяч, а 31% – 10–15 тысяч. Заработок менее 5 тысяч имеют 13% подростков, хотя лишь 7% родителей считают это приемлемым.Родители также назвали оптимальный возраст для первой подработки. Более трети (38%) считают подходящим 15–16 лет, 33% – 13–14 лет, а 25% – 16–17 лет. Большинство родителей (56%) категорически против того, чтобы работа мешала учебе, еще 25% сомневаются, стоит ли давать ребенку такую свободу выбора. Каждый пятый (15%) учитывает влияние занятости на оценки, а 4% — на перспективы.В целом лишь 5% родителей негативно относятся к идее подработки детей. 42% сохраняют нейтралитет, 30% считают подработку необходимой с определенного возраста, а 22% полагают, что она помогает освоить будущую профессию.