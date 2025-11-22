Сотни машин дорожных служб очищают трассы Свердловской области от гололёда и снега

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня непогода осложнила ситуацию на дорогах Свердловской области, поэтому дорожные службы перешли на усиленный режим. Как сообщает губернатор области Денис Паслер, на борьбу со скользким покрытием, мокрым снегом и порывистым ветром вышли сотни машин дорожных служб.На федеральных магистралях работают 30 единиц спецтехники. На региональных и муниципальных автодорогах задействованы 150 комбинированных дорожных машин, 8 автогрейдеров, 11 автомобилей с отвалом и 6 единиц другой техники. Для борьбы со скользкостью использовано 2400 тонн пескосоляной смеси.Сегодня на участках Р-242 Пермь – Екатеринбург и Р-351 Екатеринбург – Тюмень движение замедлялось из-за мокрого снега и ледяного дождя. Несмотря на это, движение на федеральных и региональных дорогах остаётся открытым.