Сотни машин дорожных служб очищают трассы Свердловской области от гололёда и снега

18.55 Суббота, 22 ноября 2025
Фото: телеграм-канал «Денис Паслер»
Сегодня непогода осложнила ситуацию на дорогах Свердловской области, поэтому дорожные службы перешли на усиленный режим. Как сообщает губернатор области Денис Паслер, на борьбу со скользким покрытием, мокрым снегом и порывистым ветром вышли сотни машин дорожных служб.

На федеральных магистралях работают 30 единиц спецтехники. На региональных и муниципальных автодорогах задействованы 150 комбинированных дорожных машин, 8 автогрейдеров, 11 автомобилей с отвалом и 6 единиц другой техники. Для борьбы со скользкостью использовано 2400 тонн пескосоляной смеси.

Сегодня на участках Р-242 Пермь – Екатеринбург и Р-351 Екатеринбург – Тюмень движение замедлялось из-за мокрого снега и ледяного дождя. Несмотря на это, движение на федеральных и региональных дорогах остаётся открытым.

Дарья Суродина
