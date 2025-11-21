Возрастное ограничение 18+
В Кольцово задерживаются рейсы из-за мокрого снега и замерзающего дождя
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Пресс-служба аэропорта Кольцово сообщает, что несколько часов над аэродромом продолжаются мокрый снег и замерзающий дождь. Аэродромная служба постоянно проводит очистку и противообледенительную обработку взлетно-посадочной полосы и всей территории аэропорта.
Несмотря на работу технических служб, экипажи некоторых самолетов, направлявшихся в Кольцово, приняли решение ожидать улучшения погодных условий на запасных аэродромах.
По данным онлайн-табло, восемь рейсов задерживаются на вылет. Среди рейсов, которые должны были прилететь в Екатеринбург, 16 самолетов имеют задержку более двух часов.
